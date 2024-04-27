На Украине вновь звучит сигнал тревоги

Сразу в нескольких областях Украины вечером субботы, 27 апреля, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на данные онлайн-карт.

Сообщается о том, что сигнал тревоги прозвучал в шести регионах Украины: речь идет о Киевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях. Сначала сирены завыли в Николаевской области, уже потом во всех остальных.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших в результате происходящего нет. Другие подробности уточняются. Напомним, что Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре после 10 октября 2022 года, когда киевские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту.