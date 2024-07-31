На Украине выдвинули заочные обвинения помощнику президента и замглавы Минобороны РФ

Служба безопасности Украины сообщила о том, что дело коснулось Алексея Дюмина и Юнус-Бека Евкурова. Оно связано с их действиями, направленными на поддержку дальнейшего проведения специальной военной операции России на территории Украины.

Ведомство поделилось соответствующей информацией на своей странице в социальных сетях. Так, согласно предъявленным обвинениям, Дюмин, ранее занимавший должность губернатора Тульской области, обвиняется в организации частичной мобилизации населения и производстве беспилотных летательных аппаратов.

А бывший глава Республики Ингушетия Евкуров, в свою очередь, обвинен властями Украины по статье УК в подготовке российских солдат, участвующих в специальной военной операции.

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