На Украине выловили из пруда мертвого британского наемника со связанными руками
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Как передает телеканал Sky News, речь идет о неком Джордане Чедвике из графства Ланкашир.
Отмечается, что Чедвик приехал на Украину, вступив в ряды так называемого интернационального легиона, чтобы участвовать в боях против армии России. Мужчина был обнаружен мертвым в водоеме и со связанными за спиной руками. Произошедшее подтвердили в британском МИД.
«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», - приводит телеканал слова представителя МИД.
Отмечается, что ранее Чедвик служил в шотландской гвардии. Где именно на Украине он был найден мертвым не уточняется.
Ранее сообщалось, что наемник из Великобритании Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине.