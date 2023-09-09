На Украине выловили из пруда мертвого британского наемника со связанными руками

Как передает телеканал Sky News, речь идет о неком Джордане Чедвике из графства Ланкашир.

Отмечается, что Чедвик приехал на Украину, вступив в ряды так называемого интернационального легиона, чтобы участвовать в боях против армии России. Мужчина был обнаружен мертвым в водоеме и со связанными за спиной руками. Произошедшее подтвердили в британском МИД.

«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», - приводит телеканал слова представителя МИД.

Отмечается, что ранее Чедвик служил в шотландской гвардии. Где именно на Украине он был найден мертвым не уточняется.

Ранее сообщалось, что наемник из Великобритании Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине.