На Украине вынуждены экономить воду из-за проблем с водоснабжением

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что после разрушения Каховской ГЭС ситуация с водой в городе стала напряженной. Оставшихся запасов воды хватит всего на полтора месяца, поэтому жители вынуждены снизить ее потребление и экономить. Также работу вынуждены были остановить местные предприятия.

Сообщается, что Украина выделила средства на строительство новых водопроводных сетей. На это направлено больше 65 миллионов долларов. Однако до тех пор жители вынуждены существовать в режиме строгой экономии, так как уже 25 дней вода поступает только из резервов.