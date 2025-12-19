На Украине вздрогнули, узнав время полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

Украинская газета «Телеграф» в своем телеграм-канале сообщила, что ракета комплекса «Орешник», запущенная из Белоруссии, долетит до Киева за 1 минуту 51 секунду. Издание подчеркнуло, что это вызывает серьезные опасения для Украины.

Минувшим днем в четверг, 18 декабря, Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление о вводе в строй на территории соседней с РФ республики российской системы баллистических ракет средней дальности под названием «Орешник».

Согласно полученным журналистами «Телеграф» расчетным данным, «Орешник» с легкостью сможет достичь литовского Вильнюса за 1 минуту 4 секунды, украинского Ровно — за 1 минуту 44 секунды, а до Львова новейшему российскому ракетному комплекту нужно всего лишь 2 минуты 24 секунд полета.

Авторы уточнили, что это ориентировочное время полета, так как для расчетов была выбрана нейтральная точка в географическом центре Белоруссии, расположенная примерно между Минском и Бобруйском.