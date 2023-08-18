На Украине забили тревогу из-за своей же ошибки

Противоминные сетки на одесских пляжах не работают и не выполняют защитную функцию. Соответствующее заявление сделал украинский эколог Владислав Балинский, передает местное издание Vesti.ua .

Балинский рассказал, что сделал подобный выбор, после того, как лично побывал в одесских водах. Эксперт сообщил, что защитные сетки запутались на большой протяженности пляжа, из-за чего превратились в абсолютно бесполезную установку. Эколог заявил, что не выступает против отдыха местных жителей, но выступает против того, что чиновники ставят жизни граждан под угрозу.

ФСБ сообщали в 2022 году, что ВСУ установили мины на подходах к местным портам. В спецслужбе сообщили, что украинские боевики установили более 400 снарядов, большая часть которых, по итогу, оказалась в море.

2 таких мины уже были обнаружены возле берегов Турции и Румынии.