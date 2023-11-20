На Украине задержали группу, переправлявшую за границу уклонистов

Украинская генпрокуратура сообщила о задержании пяти человек, которые занимались переправкой уклонистов от воинской службы из Буковины в Молдавию.

Участниками группы были жители Черновицкой области, которые за вознаграждение проводили мужчин призывного возраста в обход пунктов пропуска.

Сообщается, что стоимость услуги составляла от трех тысяч долларов с одного человека. В месяц проводники зарабатывали порядка $100 тысяч.

Подозреваемых заключили под стражу с возможностью внесения залога – от $13,7 тысячи до $146,2 тысячи.