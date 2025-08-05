На Украине задержали судью с пакетом с яблоками и долларами

В Днепропетровской области судья городского районного суда согласился вынести оправдательный приговор по уголовному делу за финансовое вознаграждение.

Денежные средства он решил спрятать в прозрачный пакет с яблоками.

Служителя закона задержали.

Как сообщает телеграм-канал издания «Страна.ua», среди опубликованных следователями фото есть фото с пакетом с яблоками, в котором лежат доллары.

Ранее сообщалось о том, что украинские чиновники тоже попались на взятке. Это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов.

Зеленский назвал их поступок «безнравственным» и призвал справедливо наказать.