На Украине задержали судью с пакетом с яблоками и долларами
Судья, доллары и прозрачный пакет: раскрыты детали задержания украинского судьи
Фото: [pxhere.com]
В Днепропетровской области судья городского районного суда согласился вынести оправдательный приговор по уголовному делу за финансовое вознаграждение.
Денежные средства он решил спрятать в прозрачный пакет с яблоками.
Служителя закона задержали.
Как сообщает телеграм-канал издания «Страна.ua», среди опубликованных следователями фото есть фото с пакетом с яблоками, в котором лежат доллары.
Ранее сообщалось о том, что украинские чиновники тоже попались на взятке. Это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов.
Зеленский назвал их поступок «безнравственным» и призвал справедливо наказать.