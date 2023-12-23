На Украине захотели официально запретить «Оливье» и «Селедку под шубой»

На территории Украины создана петиция, авторы которой потребовали запретить в стране два новогодних блюда - «Селедку под шубой» и «Оливье». Создатели этого прошения мотивировали запрет тем, что оба салата принадлежат к русской культуре. Они заверяют, что данные блюда очень вредны для украинского патриотизма и наносят ущерб значительно больший, чем коррупция.

Данные об этом появились в различных интернет-источниках. По мнению украинцев, такая европейская держава как Украина, не должна уподобляться русским и выставлять на свои праздничные блюда чуждые им угощения.