На Украине захотели продлить время возвращения дезертиров в ВСУ

Секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко заявил о работе над законом, согласно которому будет продлен срок возвращения в ВСУ без привлечения к уголовной ответственности для военных, первый раз по своей инициативе оставивших часть. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Костенко, нужно создавать условия, чтобы украинские военные возвращались обратно. При этом в проекте закона есть несколько вопросов, требующих ответа.

«Один из них — о продлении срока возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили часть. Мы уже несколько раз давали им этот срок, тем, кто первый раз оставил часть… Сейчас будет продлено, они смогут вернуться, те, кто оставил часть до 30 июня», — заявил Костенко в ходе интервью.

Он также отметил, что законопроект находится в стадии разработки и в настоящее время в Раду еще не внесен. Кроме того, он заявил о неподанном до сегодняшнего дня в парламент проекта закона о демобилизации. Костенко подчеркнул, что об этом процессе нет смысла говорить, так как была «провалена мобилизация».

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