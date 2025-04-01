Российский боец взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

Механик-водитель танка Т-80БВМ 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» с позывным Макс одолел в рукопашной схватке украинского боевика и взял его в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе выполнения задач по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР в ходе передвижения на местности танк наехал на мину. Тогда было принято решение покинуть машину и рассредоточиться.

Боец с позывным Макс спрятался в полуразрушенном здании. Оказалось, что там находился вооруженный автоматом наблюдатель из ВСУ. Он разрешил российскому военному уйти, но Макс опасался, что тот выстрелит ему в спину. Услышав дважды щелчок затвора, он понял, что автомат заклинило. Российский боец бросил в украинского наблюдателя кирпич, чтобы его отвлечь, после чего вступил с ним в рукопашную схватку. Боевик был обезврежен и доставлен в расположение российских войск.

Макс до мобилизации работал на шахте в Якутии.

Ранее сообщалось о том, что украинские боевики угрожали отрезать пальцы жителям курских сел.