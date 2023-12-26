На Украине захотели радикально изменить формат воинской службы

В Верховную Раду внесен законопроект, по которому все военнообязанные украинцы будут должны пройти так называемую «базовую войсковую службу» с целью получить воинскую специальность и навыки для защиты своей страны. Максимальный возраст призыва на базовую службу – 25 лет. Сейчас на срочную службу призывают мужчин до 27 лет. Длительность самой службы составит всего 5 месяцев, причем гражданин сможет сам выбрать, в какой срок и в каком возрасте он будет проходить данную службу.

Об этом документе рассказало ТАСС. Некоторые категории граждан будут освобождены от базовой службы. Среди них инвалиды, признанные негодными к службе по здоровью, а также те, кто уже прошел базовую войсковую подготовку. Такую подготовку будут вести в учебных заведениях на протяжении трех месяцев.