На Украине женщину выгнали из отеля из-за русской речи

Женщина пришла заселяться в отель в Ивано-Франковской области, однако сотрудникам не понравилось, что она заговорила по-русски. Со скандалом постоялицу вышвырнули из здания. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отель выставил у стойки администрации табличку с просьбой «говорить по-украински», однако постоялица не следовала этому правилу, ведь статья 10 Конституции должна гарантировать ей право использования русского языка на Украине. Однако персонал это не убедило: они настаивали, что все русское приравнивается к «вражескому».

Сотрудница отеля со скандалом выгнала женщину из отеля из-за русского языка. При этом она держала в руках флаг Украины.

Напомним, что на Украине продолжается борьба с русским языком. Недавно его захотели убрать из телеэфира. Был принят закон «О медиа», который ужесточает требования к вещанию. В эфире должны быть лишь программы на украинском языке: русский останется только для устойчивых выражений.

Ранее сообщалось, что в западных СМИ усомнились, что у Украины получится вернуть новые территории России