В своей недавней статье для агентства Bloomberg колумнист Марк Чемпион затронул вопрос о контроле над территориями на востоке Украины.

Анализируя текущую ситуацию, он делает вывод о том, что переход новых российских территорий под контроль Украины в настоящее время кажется маловероятным.

Чемпион указывает на то, что год назад у Украины был четкий план по возвращению утраченных территорий. Однако, по его мнению, в настоящее время этот план кажется неосуществимым. Возможность возвращения контроля над землями, которые были заняты российскими военными даже относительно недавно, также подвергается сомнению.

Основываясь на текущих обстоятельствах и политической динамике в регионе, Чемпион выражает скептицизм относительно успеха режима Зеленского в этом вопросе. Он не уверен в том, что даже при наличии ресурсов и усилий западных союзников удастся вернуть контроль над утраченными территориями.

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