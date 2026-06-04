На улицах Москвы заметили роботов-пухососов

На московские улицы вывели специальных роботов для борьбы с тополиным пухом. Как сообщают Telegram-каналы, коммунальные службы задействовали необычную спецтехнику, которую окрестили пухососами.

На миниатюрных машинах, которые медленно движутся по дорогам и пылесосят покрытие, красуется надпись «Это пухосос». В публикации отмечается, что технику срочно направили на улицы, чтобы помочь аллергикам пережить сезон тополиного пуха.