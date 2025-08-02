На улицы Берлина неожиданно вышли 3,6 тысячи человек
В Берлине прошла демонстрация в поддержку мира
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В центре Берлина проходит демонстрация в поддержку мира. В ней принимают участие около 3,6 тысячи человек.
Об этом со ссылкой на полицию сообщает радиостанция RBB24.
Люди собрались перед Бранденбургскими воротами. Демонстрация проходит лозунгом "Мир и свобода". Горожане прошли от Бранденбургских ворот через исторический центр Берлина и обратно.
Участники демонстрации несли знамена с "голубем мира"и флаги Германии и Палестины.
Вместе с тем, по данным издания Berliner Morgenpost, одновременно проходит и контрдемонстрация, в которой приняли участие примерно 600 человек.
Ранее сообщалось о том, что Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot.