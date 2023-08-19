На Урале муж простил ударившую его ножом в спину жену и зажил с ней припеваючи

Инцидент произошел в ходе пьяной ссоры в Катайском округе Курганской области. Злая и пьяная супруга во время алкогольного возлияния поссорилась с благоверным и в порыве помутнения рассудка вонзила ему кухонный нож между лопаток.

Однако в суде развязка этой истории для женщины оказалась более чем счастливой. Как приводится в опубликованном на сайте окружного суда, муж простил супругу во время заседания, а та перед этим раскаялась в содеянном.

«Подсудимая ударила мужа ножом в спину и причинила ему тяжкий вред здоровью. Она перед мужем извинилась, он ее простил, претензий к ней не имеет, их взаимоотношения после случившегося улучшились», — написано в судебном документе.

Учитывая все это, а также тот факт, что она сразу же вызвала мужу скорую помощь и полицию, суд приговорил несдержанную даму к трем годам лишения свободы. Как сообщает URA.ru, муж, подлечившись в местной больнице,не только простил жену, но они сейчас живут вместе душа в душу.