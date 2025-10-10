На Урале мужчина попытался сжечь четырех человек в гараже

В городе Нижняя Тура Свердловской области местный житель попытался убить четырех человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что мужчина хотел сжечь людей прямо в гараже — он облил ворота гаража горючей жидкостью и поджег их.

Благодаря оперативным действиям экстренных служб всех пострадавших удалось спасти. Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на убийство.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 4 декабря, пока проводится расследование.

