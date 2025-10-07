Кровавая месть: пермяк зарезал соседа и сжег его квартиру

В Пермском крае в городе Березники мужчина в ходе конфликта с соседом применил холодное оружие и нанес ему смертельные ранения. Об инциденте сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября. По предварительной информации, между соседями существовал давний конфликт, который перерос в открытое противостояние.

После нанесения смертельных ранений знакомому, злоумышленник похитил его имущество и поджег квартиру.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Суд принял решение о заключении его под стражу на период расследования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в Татарстане поймали мужчину, выносившего своего соседа по частям.