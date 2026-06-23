На Урале соседка едва не отсекла пальцы пенсионерке из-за давнего спора

В Каменске-Уральском суд обязал 66-летнюю дачницу выплатить компенсацию соседке, которую она ранила острым краем консервной банки. Многолетний спор из-за границ участка перерос в физическую агрессию — пенсионерка получила скальпированную рану кисти и едва не лишилась пальцев, передает прокуратура Свердловской области.

Конфликт между двумя соседками в Свердловской области длился не один год. Причина раздора — граница дачных участков. В 2022 году одна из владелиц провела межевание и решила установить забор на смежной территории, но соседка категорически возражала против таких изменений. Словесные перепалки продолжались два года и в итоге переросли во что-то гораздо более серьезное.

Во время очередной ссоры в 2024-м пенсионерка, которой на тот момент было 66 лет, схватила оказавшуюся под рукой консервную банку и острым, рваным краем ударила по руке своей 73-летней соседки. Удар пришелся на кисть — рана оказалась скальпированной и чуть не привела к частичной ампутации пальцев. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а инцидент попал в поле зрения правоохранителей.

Прокуратура Свердловской области направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу пожилой женщины. Судья частично удовлетворил требования истца, обязав агрессивную дачницу выплатить пострадавшей 15 тысяч рублей.