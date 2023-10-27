На Урале врачи отправили в школу ребенка с разошедшимися швами после операции

Как передает «Подслушано Копейск», инцидент произошел в Копейске Челябинской области. Незажившая рана после хирургической операции не произвела никакого впечатления на медсестру местной клиники и она разрешила ребенку в таком виде отправляться прямиком на занятия.

По словам матери школьника, незажившую рану ее ребенку заклеили чем-то похожим на скотч. К вечеру швы совсем разошлись и пришлось вызывать скорую помощь.

«С 11 по 16 октября моему ребенку делали операцию на предплечье. 25 числа приехали на снятие швов в больницу. Врача не было, и медсестра написала справку в школу, сняла швы, которые начали расходиться», — написала мать ребенка в соцсетях, приложив фотографию в качестве доказательство своих слов.

Женщина обвинила медперсонал в равнодушии и халатности, написав соответствующую жалобу в региональный Минздрав, требуя разобраться в ситуации.