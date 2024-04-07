На Урале выставили на продажу «самого умного» котенка за 1 млрд рублей
Фото: [Авито]
Владелец кота в Екатеринбурге оценил своего домашнего питомца в один миллиард рублей. На сайте «Авито» о выставил хвостатого и уверяет, что его котенок породы турецкая ангора «самый умный» и поэт ому так дорого стоит.
«Котенок турецкой ангоры за один миллиард рублей. Самый умный кот на свете — продам какому-нибудь шейху», — говорится в объявлении.
Фото: [Авито]
Судя по срокам публикации объявления, предложением уральца никто не заинтересовался уже вторую неделю кряду.
В комментариях пользователи посоветовали выставить питомца на какой-нибудь ближневосточный сайт объявлений. Может туда какой-нибудь шейх и заглянет, считают они.
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