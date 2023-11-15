На Урале женщины поборются за корону и звание «Главной мамы Екатеринбурга»

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ЯНАО среди учителей по итогам голосования выберут «Человека Года знаний». Педагоги, как и родители, участвуют в воспитании молодого поколения. А потому материнство – тоже заслуживающая уважения и внимания работа. Причем, очень трудоемкая и энергозатратная.

Поэтому в Екатеринбурге решили устроить конкурс на Главную маму города. К слову, уже совсем скоро состоится финал, в котором примут участие 50 матерей, а также почти сотня детей.

Быть внимательной, поддерживающей, доброй и неравнодушной к ребенку, несомненно, очень важно. Но в конкурсе родительницам и их детям предстоит продемонстрировать не это, а свои навыки в танцевальных и сценических номерах, как пишет URA.RU.

По итогам таких состязаний выберут «Главную маму Екатеринбурга», которая получит настоящую серебряную корону с топазами.