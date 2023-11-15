В ЯНАО среди педагогов по итогам голосования выберут «Человека Года знаний»

Стало известно, что с 24 по 29 ноября состоится народное голосование среди жителей округа за лучших учителей. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе окружного правительства. Данные об этом также приводит интернет-издание «Ямал-Медиа» .

А пока что со среды, 15 ноября, стартовал прием заявок. Кампания продлится до 22 ноября, после этого податься на участие будет уже нельзя. К слову, испытать себя в конкурсе «Человек Года знаний» могут педагоги и другие сотрудники школ. Ну а в начале декабря за работу возьмется экспертная комиссия, которая подведет итоги в пяти номинациях.

Ученики школ часто становятся победителями и призерами различных конкурс и олимпиад. Также они получают за это награды. Теперь настало время наградить тех, кто стоит за их успехами – самих педагогов. Такого мнения придерживается Марина Кравец, что является директором департамента образования ЯНАО.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что учительница из подмосковного Домодедово купила квартиру благодаря социальной ипотеке.