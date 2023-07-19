«На утро дитя не проснулось»: годовалую девочку обнаружили мертвой в квартире при странных обстоятельствах

Годовалый ребенок умер 17 июня в квартире дома в городе Светогорск Ленинградской области, сообщает Ivyborg.ru. Как уточняется, на теле девочки признаков насильственной смерти не обнаружено.

До этого около недели ребенок провел в областной детской клинической больнице. Врачи диагностировали у малышки болезнь нервной системы и поражение головного мозга.

Известно, что девочку воспитывали 34-летние мать и отец. Мужчина является хирургом.

«Какой ужас! Мои соболезнования, жалко малышку»; «Очень похоже на синдром внезапной детской смерти. У моих знакомых девочка умерла в 11 месяцев — спать вечером положили, все было хорошо, а на утро дитя не проснулось»; «Ужасное количество смертей детей и взрослых, невозможно новости читать. Жалко таких маленьких. Мои соболезнования», — посочувствовали россияне.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой.