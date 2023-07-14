Житель Подмосковья убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства девочки 2019 года рождения в городском округе Пушкинский.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по предварительным данным, телесные повреждения ребенку причинил отец, который после этого совершил самоубийство.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было найдено в квартире на Надсоновоской улице в городе Пушкино. Рядом также было обнаружено орудие преступления.

Работу правоохранительных органов на месте контролирует Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов, уточнили в прокуратуре Московской области.

Ранее сообщалось, что подросток впал в кому после падения с самоката. По данным СМИ, трагедия произошла в Одинцовском округе.