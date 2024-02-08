На вечеринку, чтобы заболеть: врач раскрыл, чем опасен популярный способ защиты от ветрянки

Жительница Подмосковья через интернет просит о помощи в необычном кейсе: хочет заразить дочь-первоклассницу ветрянкой, чтобы она быстрее приобрела иммунитет. Такой способ был популярен во времена СССР: в гости к заболевшим детям специально приводили здоровых. Появился даже термин – «ветряночная вечеринка». Как выяснилось, некоторые практикуют такое и сейчас.

Однако умышленное заражение детскими инфекциями может привести к неожиданным последствиям. Чем это опасно – в нашем материале.

Ищу компанию для болезни

В чате одного из подмосковных городов женщина ищет детей, болеющих ветрянкой. Она оформляла справку об эпидокружении для санатория, когда у ее дочери заболели одноклассники. За справкой сказали приходить, когда девочка переболеет.

«А если мы не заболеем? В общем, я хочу, чтобы она точно переболела, чтобы в дальнейшем не было проблем», — призналась мама.

Невозможно представить

Заразиться ветрянкой, действительно, нетрудно. Как рассказала заведующая амбулаторией Видновской больницы Айслу Каримова, болезнь можно «подцепить» даже через замочную скважину – например, если больны соседи по подъезду. Но искать источник инфекции специально точно не стоит. Ведь сейчас уже есть более безопасные методы защиты.

«Раньше вакцин от ветрянки не было, сейчас в России их целых две. Они разрешены для детей с 12 месяцев, а в некоторых случаях и с девяти месяцев», — рассказала Айслу Каримова.

Фото: [ freepik.com ]

Тем более, что от детей могут заразиться и взрослые, которые часто переносят ветрянку гораздо тяжелее. Таким случаем поделилась Светлана К. из Балашихи. Она заразилась от сына – дошкольника.

«В первые несколько дней у меня сильно болело горло, на слизистой были язвы. Температура поднялась под сорок. Думали, что ангина. Не могли диагностировать, пока по всему телу не пошли пятна. Мне было настолько плохо, что невозможно представить! Я лежала в бреду», — рассказала молодая женщина.

Айслу Каримова, в свою очередь, предупреждает, что серьезные осложнения ветрянка может вызвать и в раннем возрасте. Это касается и других болезней, которые считаются легкими для детей: например, кори.

72 часа на все

А вот возможности прививок многие недооценивают. Хотя вакцина, по словам Каримовой, может защитить, даже если контакт с больным уже был.

«Если были в гостях, а там заболел ребенок, то срок для прививки до 72 часов», — отметила медик.

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