На ВЭФ обозначили стратегию развития радио в условиях цифровизации

На Восточном экономическом форуме «Русская Медиагруппа» представила стратегию трансформации радио в условиях цифровой эпохи. Генеральный директор холдинга Любовь Маляревская обозначила ключевые направления развития, которые позволяют традиционному медиа оставаться конкурентоспособным.

Как отметила Любовь Маляревская, восприятие аудитории очень ускорилось и изменилось, в связи с чем радио важно идти в ногу с трендами и переменами. Сейчас холдинг активно развивает подкаст-направления: MaxiBusiness от радио MAXIMUM с интервью представителей бизнеса, социальный проект «От слов к делу» от «Русского Радио», а также тематические программы о здоровье и финансах.

Этот подход подтвердила генеральный продюсер «ГПМ Радио» Ирина Ипатова, отметившая, что современное радио стало многопрофильной медиаплощадкой, производящей видеоконтент, ролики и организующей офлайн-мероприятия.

Цифровая среда предоставляет радио уникальные возможности для анализа аудитории. РМГ работает над созданием инновационного направления Emotional Big Data — системы анализа огромных массивов данных, позволяющей сопоставлять эмоциональное состояние слушателей с их действиями. Этот подход позволяет точно определять предпочтения аудитории и создавать контент, соответствующий духу времени.

Стратегия «Русской Медиагруппы» показала, что даже традиционные медиа могут не просто адаптироваться к цифровой трансформации, но и использовать ее для создания новых форматов взаимодействия.

