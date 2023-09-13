На ВЭФ обсудили меры поддержки дальневосточного бизнеса

Сергей Батехин, являясь гендиректором компании «Интеррос», подчеркнул, что создание делового центра класса А позволит создать «нормальные условия» для бизнеса. Об этом пишет RT .

Игорь Краснов, занимая пост генерального прокурора России, побывал на Восточном экономическом форуме. Там он рассказал о том, что положительно повлияет на социально-экономическую ситуацию, сложившуюся на Дальнем Востоке. По его словам, этому могут поспособствовать разработанные и действующие меры по поддержке бизнеса, а также снижение проверок.

На полях ВЭФ также обсуждалась договоренность компании «Интеррос» с Корпорацией Развития Дальнего Востока и Арктики. Согласно ей, на острове Русский запланирована постройка современного делового центра. Это нужно для того, чтобы привлечь мировые компании и стартапы в российскую юрисдикцию.