На ВЭФ обсудили вопросы любви при дальнейшем развитии искусственного интеллекта

Как пишет KP.RU , в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялось обсуждение вопроса о месте любви в мире при развитии технологий. Эксперты высказали свои мнения.

Анатолий Вассерман отметил, что любовь как концепция и эмоция сохранится, однако понимание и проявление любви будут переформулированы в условиях развития технологий.

Алексей Лихачев заявил, что остановить прогресс невозможно, поскольку человечество обречено на постоянное развитие. Он подчеркнул, что технологии будущего должны служить улучшению качества жизни.

К слову, по результатам опроса, 54% россиян считают, что технологии будущего необходимы для улучшения и комфорта жизни. Также менее 11% россиян выразили беспокойство по поводу развития искусственного интеллекта.