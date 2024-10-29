На въезде во Фрязино поставили и освятили Поклонный крест

Новосооруженный Поклонный крест появился на въезде возле территории Фрязинского лесопарка. «Духовный щит» установили и освятили на праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери.

Своеобразный духовный защитник на въезде в наукоград открыли после обряда благословения и освящения. Проводили чин сразу несколько служителей из Храма Рождества Христова и Храма иконы Божией Матери «Державная» во главе со своими наставниками.

Теперь освященный по всем правилам Поклонный крест будет украшать живописную местность, напоминая фрязинцам и гостям округа о Боге и побуждая к молитве.

«Это не просто крест, это символ веры, надежды и единства. От всей души благодарю каждого жителя, который участвовал в создании святого места, помог реализовать эту замечательную инициативу! Преданность истинным православным традициям — это то, что делает нас сильнее», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Глава муниципалитета неспроста упоминает именно жителей. Именно они в 2020 году выдвинули инициативу об установке Поклонного креста, обратившись к высокопоставленным служителям и администрации.

Примечательно, что установку креста провели в годовщину смерти Матвея Гольца — настоящего человека науки и крепкой веры. Известен как главврач Фрязинского территориального медицинского объединения (1963—1999) и Заслуженный врач РСФСР. По его инициативе создали первый в наукограде домовой храм на территории больницы и позднее Храм Рождества Христова.