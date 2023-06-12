На виртуальных «Лужниках» в Minecraft отгремел концерт, посвященный Дню России

Компьютерные игры, по мнению некоторых, учат насилию, но не в этот раз. Ведь сегодня в известной игре-песочнице состоялся концерт в честь государственного праздника. Об этом пишет ФАН.

Участие в мероприятии приняла сама Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета». На ее странице в соцсетях велась трансляция происходящего. Среди ведущих мероприятия были блогеры.

Виртуальная программа выступления была ничуть не хуже настоящей, ведь со сцены играли песни разных и довольно известных российских певцов. Выяснилось, что они незадолго до этого специально записали треки.

Композиции исполняли виртуальные персонажи, которые даже выглядели как эти самые звезды. Кроме того, они были наделены их голосами.