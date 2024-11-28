На водно-спасательной станции Каширы активно проходит подготовка к зиме

На водно-спасательной станции (ВСС) городского округа Кашира не прекращают готовиться к зиме, несмотря на большой объем выполненных работ.

Здание станции утеплили. В частности, девять старых рам заменили на современные стеклопакеты. Для проведения техосмотра и техобслуживания судно на воздушной подушке спустили со стапеля. Пока необходимости в использовании катера нет. Транспорт остается на земле. Сотрудники патрулируют территорию на лодке.

В скором времени будет выполнено поручение главы городского округа Кашира, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шувалова относительно отсыпки спуска, который ведет от здания станции к реке. Принятые меры позволят быстрее и легче спускать на воду плавсредства.

«Конечно, пока рано спускать судно на воду. Свою вахту катер начнет, когда Ока покроется льдом. Сейчас же мы проверили техническое состояние судна, поменяли масло, поменяли фильтры. Подготовленное судно затянули брезентом. Пока дежурство на воде несет одна лодка»,— рассказал начальник водно-спасательной станции МКУ ЕДДС городского округа Кашира Дмитрий Елизаветенков.

В рамках подготовки к зимнему сезону спасатели разобрали и отбуксировали понтонные мостки к месту консервации. В настоящее время на рассмотрении находится вопрос о строительстве понтонных сооружений.