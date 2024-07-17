На водоемах Можайского городского округа провели рейд

Сотрудники Администрации Можайского городского округа совместно с инспекторами Государственной инспекции маломерных судов посетили самые популярные зоны отдыха, чтобы напомнить отдыхающим о правилах безопасного поведения на водоемах.

Участники рейда пообщались с жителями и гостями округа, которые отдыхали на разных пляжах, как многолюдных, так и «диких». Добраться до некоторых мест отдыха можно исключительно по воде на патрульном катере.

Ильинский пляж Можайского округа стал первым пунктом, который посетили участники рейда. Зона отдыха считается самой популярной среди горожан и гостей. Максимальная вместимость пляжа – 3 000 человек. Купание разрешено, поэтому в выходные дни очень много отдыхающих – и взрослых, и детей. Для комфорта отдыхающих установлены раздевалки и шезлонги, домики и беседки, зона «барбекю» и пункт проката, спортплощадки и кафе. Для детей предусмотрена отдельная зона для купания. На территории дежурят спасатели.

Участники рейда раздали профилактические листовки, в которых опубликованы правила безопасного поведения у воды. С отдыхающими провели беседу, призвав каждого быть бдительным во время купания. Особое внимание рекомендовано уделять несовершеннолетним, не стоит оставлять детей в воде без присмотра.

«Сейчас самый жаркий период, много людей идет отдыхать к водоемам. В связи с этим проводим ряд мероприятий профилактического характера, в основном рейды. Раздаем памятки, напоминаем о правилах нахождения на водных объектах. Напоминаем, что на водоемах необходимо постоянно держать в поле зрения друг друга: и детей, и взрослых, и возрастных людей. Вода ошибок не прощает», — отметил начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Алексей Солдатенков.

Подобные рейды проходят 2-3 раза в неделю на протяжении всего лета. Участники посещают не только берега Можайского водохранилища, но и рек, запруд и заполненных водой карьеров.