На вокзалах и железнодорожных станциях Подмосковья начали раздавать воду из-за жары

Пассажирам крупных вокзалов и железнодорожных станций Москвы и Подмосковья до конца мая будут раздавать воду, сообщила пресс-служба ЦППК.

Взять стаканчик с питьевой водой можно будет у сотрудников Центральной пригородной пассажирской компании с 14:00 до 17:00.

Воду из-за аномальной жары раздают на станциях Подольск, Раменское, Мытищи, Железнодорожная, Выхино и Тушино, а также на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском, Курском, Ярославском и Белорусском вокзалах.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе составит от двадцати восьми до тридцати градусов тепла.