На Волоколамском шоссе в Москве полыхают 12 бытовок на стройплощадке

Как проинформировала пресс-служба столичного управления МЧС РФ в своем Telegram-канале, на Волоколамском шоссе в Москве на одной из стройплощадок в настоящее время полыхают не менее 12 бытовок.

Площадь пожара составляет уже порядка 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, которые пытаются локализовать пламя.

«В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар. На Волоколамском шоссе на строительной площадке горят 12 бытовок на 200 „квадратах“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из соседних бытовок для предотвращения распространения пламени сотрудники МЧС России вынесли три кислородных и 10 газовых баллонов.

Информация о пострадавших в ходе пожара пока не приводится.