На востоке Москвы вспыхнули склады, все заволокло дымом на километры вокруг

В Москве в районе бульвара Рокоссовского поднимается огромный столб дыма. Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелись складские помещения.

В сети распространяются видео ЧП. Сильный дым от пожара буквально сковал движение автомобилей. Из-за низкой видимости стало сложно проехать. На место уже выехали пожарные бригады. Дым видно на несколько километров в округе.

О содержимом горящих складских помещений пока информации нет. Причины возгорания также уточняются. В управлении МЧС по Москве комментировать произошедшее пока не стали.