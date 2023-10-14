На востоке Москвы вспыхнули склады, все заволокло дымом на километры вокруг
Фото: [скриншот с видео]
В Москве в районе бульвара Рокоссовского поднимается огромный столб дыма. Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелись складские помещения.
В сети распространяются видео ЧП. Сильный дым от пожара буквально сковал движение автомобилей. Из-за низкой видимости стало сложно проехать. На место уже выехали пожарные бригады. Дым видно на несколько километров в округе.
О содержимом горящих складских помещений пока информации нет. Причины возгорания также уточняются. В управлении МЧС по Москве комментировать произошедшее пока не стали.