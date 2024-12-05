На Всероссийских соревнованиях по дзюдо спортсмены из Ивантеевки завоевали золотые медали

Семь спортсменов школы «Ивантеевка» из 11 участников Всероссийских соревнований по дзюдо привезли в родной город золотые медали.

Соревнования всероссийского уровня состоялись в Твери. 372 спортсмена, а это юноши в возрасте до 15 лет и девушки до 13 лет, прибыли на «Кубок Федерации» из 15 регионов РФ. Каждый намеревался одержать победу.

Воспитанники спортивной школы «Ивантеевка» справились с поставленной целью отлично. В Тверь поехали 11 спортсменов. Семь дзюдоистов были награждены медалями. «Золото» привезли Салабутова Лейла, Определенкова Алиса, Чекулаева София, Круглова Ксения и Иванова Софья. «Серебро» завоевала Морозова Елизавета, а «бронзу» — Беня Максим.

«Поздравляем спортсменов и их тренера Сергея Базыкина с блистательным выступлением на соревнованиях!» — отметили в Администрация Городского округа Пушкинский.

Кроме того, в условиях сильнейшей конкуренции спортшкола «Ивантеевка» по итогам турнира заняла 3 командное место.