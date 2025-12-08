На всероссийском форуме в Москве спроектировали образ будущего России

5 декабря в московской «Навка Арене» завершил работу Всероссийский форум «Репутация», собравший для стратегического диалога более двух тысяч человек — от федеральных чиновников и топ-менеджеров до студентов и волонтеров.

Как передает пресс-служба форума «Репутация», мероприятие, давно переросшее рамки деловой встречи, позиционирует себя как социальная экосистема для формирования контуров будущего России. Основой дискуссий стали традиционные ценности, технологический суверенитет и социальная ответственность, закрепленные в основах государственной политики.

Новый гибридный формат 2025 года объединил деловые панели с культурной программой, создав единое ценностно-смысловое пространство.

«Репутация – это не про инновационные технологии. Репутация – это про смыслы и про образ жизни и их сочетание, про миссию, судьбу, отстаивание того, что тебе важно и ценно. И именно отстаиванием смыслов и ценностей сейчас занимается Россия, в том числе на международной арене», – подчеркнула Мария Захарова.

Программа открылась сессией «Россия — уникальная территория», посвященной национальной идентичности, а дальнейшие дискуссии охватили ключевые направления: от искусственного интеллекта и экологии до роли культуры и благотворительности. Особое внимание уделили практическим путям достижения технологического лидерства и системной поддержке участников СВО.

Форум стал эффективной площадкой нетворкинга и социальным лифтом для молодежи, получившей возможность прямого диалога с состоявшимися профессионалами. Как отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, репутация должна стать мерилом ответственности для всех, от кого зависит развитие страны. Учредитель форума Анна Русска обозначила цель события — создание нравственного каркаса будущего через утверждение базовых ценностей. Таким образом, «Репутация» закрепила статус не просто дискуссионной площадки, а рабочего инструмента для консолидации экспертного сообщества и выработки конкретных проектов, определяющих стратегический курс развития.