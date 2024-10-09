На Всероссийском турнире егорьевские футболисты взяли «Изумрудный кубок – 2024»

В Нижегородской области состоялся Всероссийский турнир по футболу, в котором участвовали спортсмены 2012 года рождения. Честь городского округа Егорьевск отстаивали воспитанники спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн». Тренер с гордостью отметил, что сатурновцы в заключительном матче отправили в ворота столичной «Девятки» 13 безответных мячей.

Роман Раковский, Олег Бутарев и Тимофей Наумец отметились голевыми дублями. В атаке отличились Константин Генералов, Матвей Кухтин, Ярослав Михайлов, Тимур Чернов, Роман Хмарук, Николай Орлов и Никита Соловьев. Некоторым командам юные горожане муниципалитета не дали забить ни одного гола за всю игру. Они одержали уверенную победу во время противостояния с командой из Чебоксар (6:0), Саратова (8:0) и Кирова (10:0).

Фото: [ Спортивное училище (техникум) № 5 ]

«Одержав победы во всех пяти сыгранных матчах с общим счетом 45:2, подопечные Ильи Клишина стали безоговорочными обладателями главного трофея соревнований», - отмечается в сообщении СУ № 5 ВКонтакте.

Звание лучшего вратаря турнира присвоили Сергею Яковлеву, лучшего защитника – Роману Хмаруку, лучшего бомбардира – Матвея Кухтина. Константину Генералову вручили приз лучшего игрока соревнований. Руководство спортивного училища поблагодарило команду за столь высокие достижения и пожелало вдохновения и дальнейших успехов в спорте.