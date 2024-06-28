На встрече с представителями администрации г. о. Фрязино жители обсудили ремонт домов

Встречу провели в здании щелковского колледжа на Окружном проезде. Удалось узнать лучше о потребностях населения округа. Так, жители интересовались капитальным ремонтом многоквартирных домов №4,6 и 10 по окружному проезду. Волнующим вопросом оказалось состояние подвала многоквартирного дома №6. Глава округа лично проверил территорию с другими участниками обсуждений, изучил обстановку и убедился, что требуется вмешаться в ситуацию. Дмитрий Воробьев поручил УК провести проверку помещений и принять меры по устранению проблемы.

Также в ходе встречи с выездной администрацией жители поднимали темы о содержании дворов, благоустройстве и интересовались решением разных индивидуальных проблем.

«Все обращения, предложения и жалобы на контроле, итоги будут доведены до каждого обратившегося. Следите за афишей всех мероприятий на сайте и на официальных аккаунтах администрации города в социальных сетях», — сообщил глава муниципалитета.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации проходят регулярно. Это помогает оперативно взаимодействовать с населением и совместными усилиями улучшать жизнь округа.