На встрече с жителями Наро-Фоминска обсудили планы переселения из аварийного жилья

В Леспромхозе, Наро-Фоминский округ, прошла рабочая встреча между представителями местной администрации, Министерства строительного комплекса Московской области и компаниями-застройщиками, работающими в округе. В мероприятии приняли участие жители трех домов, расположенных по адресу: улица Радиотехническая, дома № 53, 63 и 64.

Данные жилые дома были признаны непригодными для эксплуатации и подлежат сносу, поэтому было решено провести встречу, чтобы подробно рассказать о процедурах и сроках предоставления альтернативного жилья.

В ходе дискуссии были рассмотрены различные сценарии, учитывающие индивидуальные обстоятельства каждого жильца: наличие ипотечных договоров, статус жилья (частная или муниципальная собственность). Для оперативного решения возникающих вопросов и помощи в подготовке необходимой документации, за каждым домом закреплены персональные консультанты.

На текущий момент доступны следующие пути решения жилищной проблемы:

Получение жилищного сертификата — предоставление гражданам сертификата на приобретение жилья.

Предоставление другого жилья — возможность получения нового жилья из вторичного фонда взамен старого.

Выплата выкупной стоимости собственникам за изъятое аварийное жилье.

Если жилье муниципальное — предоставление муниципального жилья взамен аварийного.

Участникам встречи были озвучены ориентировочные сроки переселения и предоставлены ответы на поставленные вопросы. В дальнейшем, взаимодействие с жителями будет вестись в индивидуальном формате, с учетом их пожеланий и предпочтений, чтобы обеспечить максимально комфортное решение жилищного вопроса.