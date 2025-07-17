На встрече с жителями Павловского Посада обсудили коммунальные и экологические проблемы

16 июля первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов провел встречу с жителями центрального района, посвященную решению насущных вопросов.

В центре внимания оказались темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и экологической обстановкой.

«Жители улиц Каляева, Чапаева, Кирова и Вокзальной обратились с жалобой на неприятный запах сероводорода, ощущавшийся в центральной части города. В настоящее время запах исчез, однако, по словам обратившихся, проблема периодически возникает. Поручил филиалу «Мособлводоканала» в Павловском Посаде провести детальную проверку канализационных систем с целью выявления причины возникновения запаха и источника загрязнения», — заявил Филипп Александрович.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы ремонта дорожного покрытия, благоустройства общественных территорий и работы парков, расположенных на территории Павловско-Посадского городского округа.

Напомним, что для получения ответов на интересующие вопросы можно воспользоваться телефоном горячей линии главы округа: 2-99-03. Запись на личный прием осуществляется по телефону: 2-99-05.