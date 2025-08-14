На «встречку» 30 раз: юного байкера без номеров оштрафуют после погони

В Кабардино-Балкарии 19-летний мотоциклист устроил опасную погоню с полицией в окрестностях села Аушигер. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Инспекторы попытались остановить его из-за отсутствия номеров, но юноша решил скрыться, совершив около 30 нарушений ПДД, включая выезды на встречную полосу.

Как выяснилось, у беглеца не было прав, а его мотоцикл оказался незарегистрированным. Погоня закончилась, когда байкер бросил транспорт и попытался убежать через дворы.

Теперь ему грозит штраф, общая сумма которого может превысить четверть миллиона рублей. Мотоцикл отправился на спецстоянку.

