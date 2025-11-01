На вторичном рынке рухнула стоимость Haval

На российском автомобильном рынке отмечается заметное падение стоимости подержанных кроссоверов Haval. Специалисты связывают эту тенденцию с перенасыщением вторичного сегмента китайскими автомобилями и ослаблением интереса покупателей, сообщает naavtotrasse .

По данным аналитиков, в течение первых трех кварталов был зафиксирован спад продаж новых китайских авто на 29%. На сегодняшний день доля машин из КНР достигает 54% от общего объема рынка, однако динамика показывает снижение спроса. Особенно это затронуло модели бренда Haval, ранее считавшиеся одними из наиболее ликвидных.

Стоимость трехлетних кроссоверов Haval на вторичном рынке заметно уменьшилась за последний год. Причина — резкий рост предложений. Многие владельцы решили продать автомобили спустя непродолжительное время эксплуатации. Отмечается, что такое решение зачастую не связано с поломками.

Покупатели выбирали Haval из-за богатого оснащения и современного дизайна. Однако при реальной эксплуатации многие столкнулись с неудобством сенсорного управления зимой, перегруженными меню мультимедиа, претензиями к шумоизоляции и комфортности подвески. Эти факторы стали основными аргументами в пользу отказа от машин.

Эксперты считают ситуацию закономерной: рынок оказался переполнен предложениями, а разница между ожиданиями и реальностью ускорила оборот автомобилей. Указывается, что для удержания позиций китайским маркам необходимо доказать долговечность и адаптацию своих моделей к российским условиям.

Тем временем Haval продолжает обновлять линейку. Одной из новых моделей стал кроссовер H6L. Он получил обновленный дизайн передней части, длину 4800 мм, ширину 1895 мм и высоту 1730 мм. Колесная база — 2810 мм. В салоне предусмотрены 14,6-дюймовый мультимедийный экран, проекционный дисплей, 64-цветная подсветка, обогрев и вентиляция сидений, массаж, ламинированное стекло и аудиосистема с десятью динамиками.

Модель предлагается с двумя моторами — 1,5-литровым (183 л. с.) и 2,0 литра (238 л. с.).

Ранее сообщалось, что китайские бренды готовятся уйти с российского авторынка.