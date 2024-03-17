На выборах президента в Луховицах проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

Сегодня члены участковой избирательной комиссии № 1420 пришли домой к ветерану в поселке Красная Пойма под Луховицами с переносной урной для голосования.

Фронтовик рассказал, что хочет, чтобы российская молодежь жила в сильной и процветающей стране. Он также призвал граждан не пропускать выборы, поскольку от них зависит то, какой страна будет завтра.

Александр Григорьевич Горбачев воевал с 1941 по 1943 годы. Он был участником Курской битвы. У ветерана несколько медалей, в том числе «За боевые заслуги» и «За отвагу». После войны он трудился в совхозе «Красная Пойма».