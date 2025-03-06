На выездной администрации шести городских округов разобрали 45 вопросов щелковцев

В среду, 5 марта, в щелковском УСК «Подмосковье» состоялась выездная администрация шести городских округов.

Участниками мероприятия стали председатели Советов многоквартирных домов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровского, Богородского, Черноголовки и Звездного городка. Они приехали, чтобы задать различные вопросы представителям администраций. Традиционно для встреч в подобном формате участники обсудили ключевые темы.

«Кустовая администрация получилась продуктивной. Только по Щелково задали 45 вопросов, 29 из которых были решены на месте», — глава городского округа Щелково Андрей Булгаков высоко оценил состоявшуюся встречу.

Инициаторами мероприятия выступили Министерство территориальной политики и Совет муниципальных образований. Участники обсудили планы по улучшению городской среды, в том числе парков и дворовых территорий, скверов и общественных пространств. Установке новых детских площадок уделили особое внимание.

Жители обращались с вопросами о работе ЖКХ. Участники мероприятия обсудили качество коммунальных услуг, обслуживание внутридомовых систем и их ремонт. Затронули также обслуживание дорог и транспорта. В ходе встречи удалось найти способ по улучшению логистики. Представители администраций и жители обсудили также ямочный ремонт.

В рамках выездной администрации был поднят вопрос капитального ремонта многоквартирных домов и содержание прилегающих территорий. В частности, обсудили освещение общественных пространств, уборку улиц и вывоз мусора. Представители ответственных служб взяли на контроль выполнение обсуждаемых задач.

Сотрудники компаний «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Россети», «МосОблЕИРЦ», «Мосавтодор», которые также присутствовали на мероприятии, ответили на вопросы жителей многоэтажных домов. Приоритетное внимание уделили установке газового оборудования, модернизации электросетевого комплекса и начислению платежей.

Не менее важное значение имеют экологические вопросы. Участники выездной администрации шести городских округов разобрали вопрос правильного вывоза крупногабаритных отходов.