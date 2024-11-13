На XXX Конференции воскресенского отделения партии «Единая Россия» подвели итоги года

Депутатское объединение «Единая Россия», активисты и сторонники партии, представили разных отделений и политсовета подвели итоги работы на XXX Конференции. Подробно обсудили разнообразную деятельность, реализацию партийных проектов, работу избирательных участков, помощь участникам СВО и их семьям, и многое другое.

Членами президиума стали областной депутат Екатерина Лобышева, секретарь местного отделения партии и глава Воскресенска Алексей Малкин, а также исполнительный секретарь и депутат окружного Совета Андрей Баранов. Вместе с десятками делегатами обсудили итоги работы, отметили все ключевые достижения за 2024 год.

Так, в ходе встречи подчеркнули, что выборы президента в 2024 году и выборы в местный Совет депутатов в Воскресенске прошли без нарушений и при высокой явке. «Единая Россия» улучшила свои результаты, помогла работе УИК и внесла свою лепту в избирательный процесс. Как отметила Екатерина Лобышева, во многом успех кандидатов был обусловлен кредитом доверия граждан, который сформировался как раз благодаря Народной программе и эффективной работе «ЕР».

«Приоритетными остаются социальная поддержка граждан, помощь фронту и семьям наших военнослужащих, а также развитие округа в целом. Важным направлением является контроль за реализацией партийных проектов, а также выполнение наказов наших жителей», — добавил в ходе выступления глава округа Алексей Малкин.

Напомним, что округ и местная партия «Единая Россия» оказывает всестороннюю поддержку жителям новых территорий, участниками СВО, военным и их семьям. В зону спецоперации Воскресенск передавал транспорт, разнообразную технику, питание, теплую одежду, медикаменты и все, что может пригодиться в боевых миссиях. Неравнодушные жители плетут сети, сухой душ и изготавливают окопные свечи, проводятся соответствующие активности и мастер-классы, позволяющие дополнительно поддержать бойцов.

В завершении конференции участники встречи определили задачи на следующий год, внесли коррективы в планы. Члены партии и ее представители избрали делегатов на XXIX Конференцию Московского областного отделения «ЕР». Традиционно провели ротацию, доизбрали новых кандидатов в местный политсовет. Впереди у депутатов новая работа, направленная на улучшение жизни округа и региона.