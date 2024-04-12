На ЗАЭС объявили о напряженной обстановке из-за угроз новых атак

Яшин уточняет, что ситуация складывается таким образом не только на самой станции, но и на территории, расположенной рядом, так как на данный момент угрозы атак остаются до сих пор. Например, лишь за текущую пятницу на станции дважды вводился режим воздушной опасности.

Напомним, что ВСУ в очередной раз атаковали ЗАЭС в воскресенье, сбросив на купол шестого энергоблока с дрона взрывчатку. К счастью, обошлось без критических повреждений, но атаки на этом не закончились, и беспилотники ударили и по столовой, и по району грузового порта. На следующий день над ЗАЭС сбили очередной дрон-камикадзе ВСУ.