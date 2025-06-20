На закрытую вечеринку для участников ПМЭФ пришла полиция

Полиция нагрянула на закрытую вечеринку участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая проходила в элитном ресторане на набережной Мойки. Об этом стало известно газете «Фонтанка».

Мероприятие, получившее название «И пусть весь мир подождет», проходило на девятом этаже отеля «Гранд отель Мойка 22». Во время вечеринки, на которой выступал известный DJ, в помещение ворвалась полиция и задержала одного из ее участников.

Как передает издание, это произошло после того, как гость начал бросать с террасы ресторана бокалы и другие предметы в гостей. Юрист гостиницы обратилась в полицию с заявлениями о материальном и репутационном ущербе.

Задержанным оказался 41-летний житель Мурманска, утверждавший, что является участником ПМЭФ. Его доставили в 78-й отдел полиции Санкт-Петербурга для выяснения всех обстоятельств.

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